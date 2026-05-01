Кім Чен Ин похвалив солдатів, які обрали смерть замість полону в війні проти України

Згідно зі стенограмою, опублікованою північнокорейським державним ЗМІ KCNA, Кім заявив, що ті, хто "без вагань обрав самопідрив" та напади смертників, проявили найвищу форму лояльност. Він мав на увазі солдатів, які кидалися на гранати або детонували вибухівку, а не ризикували потрапити в полон.

Кім зробив ці слова на відкритті нового величезного меморіального комплексу на околиці столиці, проходячи повз ряди щойно закопаних могил, перш ніж стати на коліна, щоб засипати землю у відкрите місце поховання.

Протягом місяців державні ЗМІ Північної Кореї пропонували яскраві та часто відверті розповіді про те, як загинули ці солдати. У попередніх репортажах описувалося, як військові підривали гранати, коли їх оточували, кричали товаришам відійти, перш ніж спровокувати вибух, або вбивали себе після поранень, щоб уникнути полону. В одному з репортажів солдати обіймалися, перш ніж підірвати вибухівку.

Роками розвідувальні служби, українські чиновники та перебіжчики повідомляли, що від північнокорейських солдатів очікувалося самогубство, а не полон. Пхеньян ніколи цього не підтверджував. Тепер ця доктрина схвалюється на найвищому рівні, публічно, на місці, побудованому на честь загиблих у війні.

Цей меморіал є одним із найчіткіших свідчень масштабів участі Північної Кореї у війні Росії. Аналіз, проведений NK News, показав, що на двох чорних мармурових стінах всередині комплексу викарбувано 2288 імен солдатів, які, як вважається, загинули в бою, а також 271 могила та понад 1700 відділень для кремованих останків. Комплекс розширив стіни та звільнив місце для майбутніх могил, що свідчить про те, що це не закрита глава.