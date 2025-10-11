Кім Чен Ин під оплески союзників презентував новий символ сили КНДР

Йдеться про нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20". Її Кім Чен Ин продемонстрував під час масштабного військового параду на честь 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї.

Парад розпочався у Пхеньяні пізно ввечері в п’ятницю, 10 жовтня, продовживши серію святкових заходів, що тривали з четверга.

На трибунах були помічені високопосадовці з Китаю, Росії та В’єтнаму. Зокрема, до Пхеньяна прибули прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з екс-президентом Дмитром Медведєвим та голова Компартії В’єтнаму То Лам.

Особливу увагу викликала демонстрація нової ракети "Хвасон-20", яку північнокорейські ЗМІ вже охрестили "найпотужнішою стратегічною ядерною системою" країни. Цей тип ракети, за заявами Пхеньяна, здатний вражати цілі на території США.

Правда, міжнародні аналітики й надалі сумніваються у здатності північнокорейських боєголовок витримувати повторний вхід в атмосферу та точно вражати цілі.

Під час виступу Кім Чен Ин звернувся до військових із словами, що "героїзм армії КНДР буде видно не лише на рідній землі, а й на передовій соціалістичного будівництва", натякнувши на участь північнокорейських сил у зовнішніх операціях.

Перед парадом Кім провів переговори з Медведєвим. Російський представник подякував за "жертву північнокорейських солдатів у боях під Курськом", назвавши це підтвердженням "глибокої довіри" між Москвою та Пхеньяном. У відповідь Кім заявив про готовність поглиблювати співпрацю з Росією та розширювати стратегічні обміни.

Аналітики зазначають, що парад у Пхеньяні став не лише демонстрацією сили, а й дипломатичним сигналом про посилення військово-політичного союзу КНДР з Москвою та Пекіном на тлі зростання глобальної напруги.