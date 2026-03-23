Кім Чен Ин переобраний на посаду голови державних справ Північної Кореї

Як пише агентство, переобрання відбулося після того, як днем раніше пройшло перше засідання Верховних народних зборів.

При цьому, впливова сестра лідера Кім Йо Чжон, була відсутня в списку Державної комісії у справах держави - вищого керівного органу країни, в якому вона працювала з 2021 року.

У Міністерстві об'єднання Південної Кореї кажуть, що з'ясовують причини, через які вона більше не значитися в списках. Але аналітики зазначають, що цей крок не обов'язково означає втрату впливу.

"Її відсутність свідчить не про зниження статусу, а про стратегічний розподіл ролей", - сказав професор Університету Кеннам Лім Ил-чоль, додавши, що молодша Кім продовжує мати реальну владу в ролі директора департаменту в правлячій Трудовій партії, де вона може відігравати більш важливу, орієнтовану на партію роль у координації політики.

Також Reuters пояснює, що севекорейські збори, які формально затверджують державну політику, зазвичай збираються після з'їзду правлячої Трудової партії, щоб втілити рішення партії в закони.

Як очікується, на зустрічі в Пхеньяні обговорюватимуть поправки та доповнення до соціалістичної конституції, а також вибори голови Державної комісії у справах держави та інших державних керівних органів.

"Увагу зосереджено на тому, чи перегляне Пхеньян свою конституцію, щоб офіційно закріпити політику лідера Кім Чен Ина щодо Південної Кореї, засновану на концепції "двох ворожих держав", - ідеться в публікації.

Крім цього, буде розглянуто п'ятирічний економічний план країни.