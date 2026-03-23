Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи

08:00 23.03.2026 Пн
2 мин
Лидера КНДР переизбрали, но сестра в списки Государственной комиссии по делам КНДР не попала
aimg Эдуард Ткач
Фото: Ким Чен Ын (Getty Images)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь был назначен председателем по государственным делам КНДР.

Как пишет агентство, переизбрание состоялось после того, как днем ранее прошло первое заседание Верховного народного собрания.

При этом, влиятельная сестра лидера Ким Е Чжон, отсутствовала в списке Государственной комиссии по делам государства - высшего руководящего органа страны, в котором она работала с 2021 года.

В Министерстве объединения Южной Кореи говорят, что выясняют причины, по которым она больше не числиться в списках. Но аналитики отмечают, что этот шаг не обязательно означает потерю влияния.

"Ее отсутствие свидетельствует не о снижении статуса, а о стратегическом разделении ролей", - сказал профессор Университета Кеннам Лим Ыль-чхоль, добавив, что младшая Ким продолжает обладать реальной властью в качестве директора департамента в правящей Трудовой партии, где она может играть более важную, ориентированную на партию роль в координации политики.

Также Reuters поясняет, что севекорейское собрание, формально утверждающее государственную политику, обычно собирается после съезда правящей Трудовой партии, чтобы воплотить решения партии в законы.

Как ожидается, на встрече в Пхеньяне будут обсуждаться поправки и дополнение к социалистической конституции, а также выборы председателя Государственной комиссии по делам государства и других государственных руководящих органов.

"Внимание сосредоточено на том, пересмотрит ли Пхеньян свою конституцию, чтобы официально закрепить политику лидера Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи, основанную на концепции "двух враждебных государств", - говорится в публикации.

Помимо этого, будет рассмотрен пятилетний экономический план страны.

Власть в КНДР

Напомним, буквально месяц назад глава КНДР Ким Чен Ын был переизбран на должность генерального секретаря Трудовой партии Северной Кореи. Это произошло на 4-й день съезда партии.

Также мы писали, что по данным СМИ, в КНДР усиливается роль дочери лидера страны. Медиа сообщали, что подросток уже получил управленческую функцию в структуре, связанной с ракетной программой, а некоторые решения начали проходить через нее.

