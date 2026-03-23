Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь был назначен председателем по государственным делам КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, переизбрание состоялось после того, как днем ранее прошло первое заседание Верховного народного собрания.
При этом, влиятельная сестра лидера Ким Е Чжон, отсутствовала в списке Государственной комиссии по делам государства - высшего руководящего органа страны, в котором она работала с 2021 года.
В Министерстве объединения Южной Кореи говорят, что выясняют причины, по которым она больше не числиться в списках. Но аналитики отмечают, что этот шаг не обязательно означает потерю влияния.
"Ее отсутствие свидетельствует не о снижении статуса, а о стратегическом разделении ролей", - сказал профессор Университета Кеннам Лим Ыль-чхоль, добавив, что младшая Ким продолжает обладать реальной властью в качестве директора департамента в правящей Трудовой партии, где она может играть более важную, ориентированную на партию роль в координации политики.
Также Reuters поясняет, что севекорейское собрание, формально утверждающее государственную политику, обычно собирается после съезда правящей Трудовой партии, чтобы воплотить решения партии в законы.
Как ожидается, на встрече в Пхеньяне будут обсуждаться поправки и дополнение к социалистической конституции, а также выборы председателя Государственной комиссии по делам государства и других государственных руководящих органов.
"Внимание сосредоточено на том, пересмотрит ли Пхеньян свою конституцию, чтобы официально закрепить политику лидера Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи, основанную на концепции "двух враждебных государств", - говорится в публикации.
Помимо этого, будет рассмотрен пятилетний экономический план страны.
