Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел Северной Кореи

Как пишет агентство, переизбрание состоялось после того, как днем ранее прошло первое заседание Верховного народного собрания.

При этом, влиятельная сестра лидера Ким Е Чжон, отсутствовала в списке Государственной комиссии по делам государства - высшего руководящего органа страны, в котором она работала с 2021 года.

В Министерстве объединения Южной Кореи говорят, что выясняют причины, по которым она больше не числиться в списках. Но аналитики отмечают, что этот шаг не обязательно означает потерю влияния.

"Ее отсутствие свидетельствует не о снижении статуса, а о стратегическом разделении ролей", - сказал профессор Университета Кеннам Лим Ыль-чхоль, добавив, что младшая Ким продолжает обладать реальной властью в качестве директора департамента в правящей Трудовой партии, где она может играть более важную, ориентированную на партию роль в координации политики.

Также Reuters поясняет, что севекорейское собрание, формально утверждающее государственную политику, обычно собирается после съезда правящей Трудовой партии, чтобы воплотить решения партии в законы.

Как ожидается, на встрече в Пхеньяне будут обсуждаться поправки и дополнение к социалистической конституции, а также выборы председателя Государственной комиссии по делам государства и других государственных руководящих органов.

"Внимание сосредоточено на том, пересмотрит ли Пхеньян свою конституцию, чтобы официально закрепить политику лидера Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи, основанную на концепции "двух враждебных государств", - говорится в публикации.

Помимо этого, будет рассмотрен пятилетний экономический план страны.