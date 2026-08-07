Кім Чен Ин отримав 22 млрд доларів надприбутку з початку війни в Україні, - Bloomberg

"Північна Корея перебуває в сильнішому становищі, ніж будь-коли за останні 35 років", - сказав директор консалтингової компанії Korea Risk Group Андрій Ланков.

За його словами, доходи від продажу зброї Росії схожі на "виграш у лотерею", а відновлена підтримка президента Китаю Сі Цзіньпіна еквівалентна надійній "пенсії".

За даними Bloomberg, значна частина доходів залишається за межами Північної Кореї, оскільки Кім Чен Ин заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передачі товарів і технологій.

Співпраця КНДР та Росії

Коли у 2022 році російський диктатор Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, він надав Кім Чен Ину несподіваний шанс. Москва звернулася до Пхеньяна з проханням про постачання артилерії радянської епохи.

Північнокорейські внутрішні запаси стали цінним ресурсом, який Кім зміг конвертувати в готівку, продовольчу допомогу та передові військові технології.

За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечувала до 50 % потреб Росії у 122-мм та 152-мм боєприпасах.

Кім Чен Ин також відправляв до Росії 16 000 до 22 000 військовослужбовців в обмін на приблизно 2000 доларів на місяць за кожного.

"Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією стала ключовим джерелом доходу, що підтримує північнокорейську економіку", - зазначив південнокорейський опозиційний депутат Кан Десік.

Банк Кореї прогнозує зростання економіки сусідньої країни на 3,5 % у 2025 році. Це стало третім поспіль річним зростанням економіки країни, хоча темпи зростання були дещо нижчими, ніж у 2024 році, коли Північна Корея показала найкращі результати з моменту посилення санкцій.

Крім того, Китай також пом’якшив відносини з КНДР через поглиблення зв’язків із Москвою. На військовому параді в Пекіні у вересні минулого року Кім Чен Ин стояв поруч із Сі Цзіньпіном і Путіним, демонструючи дружбу між ядерними державами.

Ядерний потенціал КНДР

Видання зазначає, що Кім Чен Ин спрямував приплив капіталу на стрімке нарощування ядерного потенціалу. За останні два роки країна представила два есмінці водотоннажністю 5000 тонн - найбільші бойові кораблі в історії.

Принаймні один із цих кораблів озброєний російською системою ППО "Панцир-М", вартість якої становить близько 20 млн доларів.

КНДР також удосконалила конструкцію своїх балістичних ракет і створила власні модифікації. Це відкриває Кім Чен Ину можливість знайти ще одне джерело доходу - покупців зброї за межами РФ.

Водночас Кім Чен Ин також налагоджує тісніші зв’язки, щоб зменшити свою дипломатичну залежність від Росії. За останній рік Пхеньян відвідали високопоставлені особи з Сінгапуру, Індонезії, Білорусі та В’єтнаму.