Ким Чен Ын получил 22 млрд долларов сверхприбыли с начала войны в Украине, - Bloomberg

"Северная Корея находится в более сильном положении, чем когда-либо за последние 35 лет", - сказал директор консалтинговой компании Korea Risk Group Андрей Ланков.

По его словам, доходы от продажи оружия России похожи на "выигрыш в лотерею", а восстановленная поддержка президента Китая Си Цзиньпина эквивалентна надежной "пенсии".

По данным Bloomberg, значительная часть доходов остается за пределами Северной Кореи, поскольку Ким Чен Ин заблокирован в международной банковской системе, а некоторые платежи производятся посредством передачи товаров и технологий.

Сотрудничество КНДР и России

Когда в 2022 году российский диктатор Владимир Путин начал вторжение в Украину, он предоставил Ким Чен Ину неожиданный шанс. Москва обратилась к Пхеньяну с просьбой о поставках артиллерии советской эпохи.

Северокорейские внутренние запасы стали ценным ресурсом, который Ким смог конвертировать в наличные деньги, продовольственную помощь и передовые военные технологии.

По оценкам украинской разведки, до конца 2025 года Северная Корея обеспечивала до 50% потребностей России в 122-мм и 152-мм боеприпасах.

Ким Чен Ын также отправлял в Россию 16 000 до 22 000 военнослужащих в обмен на примерно 2000 долларов в месяц за каждого.

"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией стало ключевым источником дохода, поддерживающего северокорейскую экономику", - отметил южнокорейский оппозиционный депутат Кан Десик.

Банк Кореи прогнозирует рост экономики соседней страны на 3,5% в 2025 году. Это стало третьим подряд годовым ростом экономики страны, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в 2024 году, когда Северная Корея показала лучшие результаты с момента ужесточения санкций.

Кроме того, Китай также смягчил отношения с КНДР из-за углубления связей с Москвой. На военном параде в Пекине в сентябре прошлого года Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и Путиным, демонстрируя дружбу между ядерными державами.

Ядерный потенциал КНДР

Издание отмечает, что Ким Чен Ын направил приток капитала на стремительное наращивание ядерного потенциала. За последние два года страна представила два эсминца водоизмещением 5000 тонн - крупнейшие боевые корабли в истории.

По крайней мере, один из этих кораблей вооружен российской системой ПВО "Панцирь-М", стоимость которой составляет около 20 млн долларов.

КНДР усовершенствовала конструкцию своих баллистических ракет и создала собственные модификации. Это открывает Ким Чен Ину возможность найти еще один источник дохода – покупателей оружия за пределами РФ.

В то же время Ким Чен Ын также налаживает более тесные связи, чтобы уменьшить свою дипломатическую зависимость от России. За последний год Пхеньян посетили высокопоставленные особы из Сингапура, Индонезии, Беларуси и Вьетнама.