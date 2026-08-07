Ким Чен Ын получил 22 млрд долларов сверхприбыли с начала войны в Украине, - Bloomberg

Доходы лидера КНДР Ким Чен Ина резко выросли после начала войны России против Украины. В период с 2022 по 2025 год он получил 22 млрд долларов иностранной валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Economics.
"Северная Корея находится в более сильном положении, чем когда-либо за последние 35 лет", - сказал директор консалтинговой компании Korea Risk Group Андрей Ланков.
По его словам, доходы от продажи оружия России похожи на "выигрыш в лотерею", а восстановленная поддержка президента Китая Си Цзиньпина эквивалентна надежной "пенсии".
По данным Bloomberg, значительная часть доходов остается за пределами Северной Кореи, поскольку Ким Чен Ин заблокирован в международной банковской системе, а некоторые платежи производятся посредством передачи товаров и технологий.
Когда в 2022 году российский диктатор Владимир Путин начал вторжение в Украину, он предоставил Ким Чен Ину неожиданный шанс. Москва обратилась к Пхеньяну с просьбой о поставках артиллерии советской эпохи.
Северокорейские внутренние запасы стали ценным ресурсом, который Ким смог конвертировать в наличные деньги, продовольственную помощь и передовые военные технологии.
По оценкам украинской разведки, до конца 2025 года Северная Корея обеспечивала до 50% потребностей России в 122-мм и 152-мм боеприпасах.
Ким Чен Ын также отправлял в Россию 16 000 до 22 000 военнослужащих в обмен на примерно 2000 долларов в месяц за каждого.
"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией стало ключевым источником дохода, поддерживающего северокорейскую экономику", - отметил южнокорейский оппозиционный депутат Кан Десик.
Банк Кореи прогнозирует рост экономики соседней страны на 3,5% в 2025 году. Это стало третьим подряд годовым ростом экономики страны, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в 2024 году, когда Северная Корея показала лучшие результаты с момента ужесточения санкций.
Кроме того, Китай также смягчил отношения с КНДР из-за углубления связей с Москвой. На военном параде в Пекине в сентябре прошлого года Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и Путиным, демонстрируя дружбу между ядерными державами.
Издание отмечает, что Ким Чен Ын направил приток капитала на стремительное наращивание ядерного потенциала. За последние два года страна представила два эсминца водоизмещением 5000 тонн - крупнейшие боевые корабли в истории.
По крайней мере, один из этих кораблей вооружен российской системой ПВО "Панцирь-М", стоимость которой составляет около 20 млн долларов.
КНДР усовершенствовала конструкцию своих баллистических ракет и создала собственные модификации. Это открывает Ким Чен Ину возможность найти еще один источник дохода – покупателей оружия за пределами РФ.
В то же время Ким Чен Ын также налаживает более тесные связи, чтобы уменьшить свою дипломатическую зависимость от России. За последний год Пхеньян посетили высокопоставленные особы из Сингапура, Индонезии, Беларуси и Вьетнама.
Напомним,на западе России началось развертывание ракетного подразделения Северной Кореи.
По данным Главного управления разведки, в Воронежской области формируют подразделение, в которое могут войти около 90 северокорейских военнослужащих и шесть пусковых установок со 120 баллистическими ракетами.
В то же время, Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и стала активнее их применять после почти годового перерыва.