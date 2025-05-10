Кім Чен Ин назвав виправданою участь КНДР у війні Росії проти України

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, наприкінці квітня 2025 року Північна Корея вперше запевнила, що відправила свої війська для підтримки Москви у війні проти України. Зокрема, йшлося про Курську область.

Як стало відомо ЗМІ, розміщення військ КНДР було здійснено за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону Пхеньяна з Москвою.

Днями The Wall Street Journal писало, що КНДР відправляє в РФ не тільки військових, а й дешеву робочу силу. Так, у публікації йшлося про те, що Північна Корея відправила в Росію приблизно 15 тисяч трудових мігрантів, оскільки в РФ спостерігається нестача робочої сили через падіння народжуваності та відправлення людей воювати проти України.

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