Ким Чен Ын назвал оправданным участие КНДР в войне России против Украины

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, в конце апреля 2025 года Северная Корея впервые подтверила, что отправила свои войска для поддержки Москвы в войне против Украины. В частности, речь шла о Курской области.

Как стало известно СМИ, размещение войск КНДР было осуществлено по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне Пхеньяна с Москвой.

На днях The Wall Street Journal писало, что КНДР отправляет в РФ не только военных, но и дешевую рабочую силу. Так, в публикации говорилось, что Северная Корея отправила в Россию примерно 15 тысяч трудовых мигрантов, поскольку в РФ наблюдается нехватка рабочий силы из-за падения рождаемости и отправки людей воевать против Украины.

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