Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР

На фотографіях, опублікованих північнокорейським державним агенством KCNA, Кім Чен Ин оглядає об’єкт, який, судячи з усього, є установкою зі збагачення урану.

Аналітики припускають, що це може бути новий завод у складі комплексу Йонбьон.

Кім Чен Ин заявив, що потужності Північної Кореї з виробництва ядерних матеріалів військового призначення за останні п'ять років зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім рівнем.

Глава КНДР наказав надалі збільшувати обсяги виробництва для досягнення довгострокових стратегічних цілей.

Він підкреслив, що це розширення є "життєво необхідним" для створення потужного ядерного арсеналу, здатного протистояти "ворожій політиці США" та потенційним загрозам безпеці країни.

Аналітики Bloomberg наголошують, що ця заява пролунала в період високої регіональної напруженості. Останніми місяцями КНДР активізувала випробування балістичних ракет різних типів та поглибила військово-технічне співробітництво з Росією, що викликає серйозне занепокоєння на Заході.