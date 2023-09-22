Кім Чен Ин наказав політбюро поглиблювати відносини з Росією

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, під час засідання політбюро з вищими посадовими особами, наказав поглиблювати відносини з терористичною Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Під час засідання диктатор та вищі посадові особи обговорювали результати візиту Кім Чен Ина до Росії і його зустрічі з колегою Володимиром Путіним. Зокрема було представлено довгострокові плани розвитку двосторонніх відносин між країнами.

На першому засіданні Кім наголосив на важливості "зміцнення тісних контактів і співпраці між відповідними галузями двох країн для розширення і розвитку співробітництва в кожній сфері всебічним чином". Також він закликав до активної реалізації заходів для подальшого поглиблення двосторонніх зв'язків у всіх сферах і виведення їх на новий високий рівень".

Зокрема на зустрічі порушували питання "низки шляхів для практичного і всебічного застосування успіхів", які нібито були досягнути диктатором "завдяки його зовнішній діяльності".

Під час доповіді директор департаменту комітету Кім Сон Нам заявила, що візит диктатора до Росії вивів відносини між КНДР й Росією на "новий стратегічний рівень у відповідь на вимогу нової епохи й приніс радикальні зміни у світовій геополітичній ситуації".

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Зокрема перший також зустрівся й з міністром оборони терористичної країни Сергієм Шойгу.

Як писали західні ЗМІ, КНДР й Росія могли обговорити питання передачі російським терористам артилерійських боєприпасів. Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".