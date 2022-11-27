Кім Чен Ин хоче створити "найсильнішу ядерну силу у світі", - Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що хоче створити найсильнішу армію в світі з найбільшим ядерним потенціалом.

Про це заявляють державні ЗМІ Північної Кореї, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.