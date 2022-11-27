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Кім Чен Ин хоче створити "найсильнішу ядерну силу у світі", - Reuters

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновський

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що хоче створити найсильнішу армію в світі з найбільшим ядерним потенціалом.

Про це заявляють державні ЗМІ Північної Кореї, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Після випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Hwasong-17" Кім Чен Ин заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї.

Також він сказав, що ядерні сили призначені для захисту суверенітету державі і народу, а кінцева мета - "володіння найпотужнішою в світі стратегічною силою, абсолютною силою, безпрецедентною в цьому столітті".

Нову ракету він назвав "найсильнішою у світі стратегічною зброєю" і додав, що північнокорейські вчені зробили "стрибок вперед у розвитку технології встановлення ядерних боєголовок на балістичні ракети".

Раніше ми писали, що КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Раніше, 17 листопада, Північна Корея випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

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Кім Чен ИнЯдерна зброя