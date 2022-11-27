Ким Чен Ын хочет создать "самую сильную ядерную силу в мире", - Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что хочет создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.

Об этом заявляют государственные СМИ Северной Кореи, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

После испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Hwasong-17" Ким Чен Ын заявил, что будет противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия.

Также он сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государству и народу, а конечная цель – "обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке".

Новую ракету он назвал "самым сильным в мире стратегическим оружием" и добавил, что северокорейские ученые совершили "скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты".