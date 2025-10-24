Кім Чен Ин будує меморіал солдатам війни проти України й обіцяє Путіну вічну дружбу

Північна Корея розпочала будівництво меморіалу на честь військових, які воювали проти України та нібито "захищали Курську область РФ".

Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Роки войовничого братерства, в яких ціною дорогоцінної крові було надано гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, просуватимуться без зупинки. Пхеньян завжди буде з Москвою. Наші дружба та згуртованість будуть вічними", – заявив Кім.

За його словами, виклики з боку "домінування та тиранії" не можуть перешкодити зв’язкам двох країн.

Виступаючи перед військовими, Кім Чен Ин також оголосив про початок будівництва у Пхеньяні музею на честь військовослужбовців армії КНДР, які взяли участь у "звільненні Курської області Росії".