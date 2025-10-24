Кім Чен Ин будує меморіал солдатам війни проти України й обіцяє Путіну вічну дружбу
Північна Корея розпочала будівництво меморіалу на честь військових, які воювали проти України та нібито "захищали Курську область РФ".
Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Роки войовничого братерства, в яких ціною дорогоцінної крові було надано гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, просуватимуться без зупинки. Пхеньян завжди буде з Москвою. Наші дружба та згуртованість будуть вічними", – заявив Кім.
За його словами, виклики з боку "домінування та тиранії" не можуть перешкодити зв’язкам двох країн.
Виступаючи перед військовими, Кім Чен Ин також оголосив про початок будівництва у Пхеньяні музею на честь військовослужбовців армії КНДР, які взяли участь у "звільненні Курської області Росії".
Відносини Росії та КНДР
Раніше Росія та КНДР підписали пакт про взаємну оборону. За ним Північна Корея відправила солдатів, артилерійські боєприпаси та ракети до Росії для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну.
Київ та Сеул оцінюють, що Північна Корея розгорнула понад 10 тисяч військовослужбовців у війні в обмін на економічну та військово-технічну допомогу з боку Росії.
Розвідувальне агентство Південної Кореї у вересні оцінило, що в боях загинуло близько 2 тисяч північнокорейських солдатів.
Як відомо, Північна Корея підтримує російську агресію проти України. Зокрема, КНДР активно веде регулярні таємні постачання озброєння. Росіяни могли отримати від Північної Кореї понад 12 млн артилерійських снарядів. Також КНДР постачає артилерію, РСЗВ та інше військове спорядження.
За даними керівника ГУР МО Кирила Буданова, окупанти давно б програли війну, якби їх не підтримували КНДР та інші союзники Кремля.