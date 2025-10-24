Ким Чен Ын строит мемориал солдатам войны против Украины и обещает Путину вечную дружбу

Северная Корея начала строительство мемориала в честь военных, которые воевали против Украины и якобы "защищали Курскую область РФ".

Об этом заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Годы воинственного братства, в которых ценой драгоценной крови была предоставлена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут продвигаться без остановки. Пхеньян всегда будет с Москвой. Наши дружба и сплоченность будут вечными", - заявил Ким.

По его словам, вызовы со стороны "доминирования и тирании" не могут помешать связям двух стран.

Выступая перед военными, Ким Чен Ын также объявил о начале строительства в Пхеньяне музея в честь военнослужащих армии КНДР, которые приняли участие в "освобождении Курской области России".