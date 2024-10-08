Кім Чен Ин анонсував прискорення трансформації КНДР на ядерну наддержаву

Північна Корея прискорить кроки до того, щоб стати військовою наддержавою з ядерною зброєю, не виключено її застосування в разі нападу ворогів.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.