ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ким Чен Ын анонсировал ускорение трансформации КНДР в ядерную сверхдержаву

Вторник 08 октября 2024 02:48
UA EN RU
Ким Чен Ын анонсировал ускорение трансформации КНДР в ядерную сверхдержаву Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Северная Корея ускорит шаги к тому, чтобы стать военной сверхдержавой с ядерным оружием, не исключено его применение в случае нападения врагов.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава государства сделал такое заявление в понедельник в своей речи в университете, ее текст полностью напечатало государственное телеграфное агентство KCNA.

Он заявил, что не намерен нападать на Южную Корею, но "если враг попытается применить силу против нашей страны", северокорейские военные без колебаний применят все средства агрессии, что "не исключает использования ядерного оружия".

Ким также призвал к существенному усилению обороны КНДР.

Ядерные угрозы Северной Кореи

Пхеньян десятилетиями занимается программой по созданию ядерного оружия. Недавно в КНДР провели по меньшей мере 6 подземных испытаний этого оружия.

На днях Ким Чен Ын также заявил, что Пхеньян применит все оружие, включая ядерное, в случае угрозы суверенитету КНДР.

В сентябре северокорейский лидер заявил о готовности наращивать ядерные бомбы "в геометрической прогрессии".

В Южной Корее не исключают, что КНДР готовит ядерные испытания накануне президентских выборов в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Ким Чен Ын
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше