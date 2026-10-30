Яким буде НМТ-2027: освітній комітет Ради ухвалив важливе рішення

Читайте також про те, що учні 10-х і 11-х класів зможуть завершити навчання у своїх закладах освіти, незалежно від їх статусу. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв тестують нову модель навчання для 10-12 класів. Вона дозволяє учням вибирати профіль і предмети для поглибленого вивчення. Повноцінний запуск реформи старшої школи відбудеться 1 вересня 2027 року.