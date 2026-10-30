Каким будет НМТ-2027: образовательный комитет Рады принял важное решение

Какие предметы будут на НМТ

По предложенной модели, поступающие будут сдавать три обязательных предмета:

украинский язык;

математику;

историю Украины.

Еще один предмет абитуриенты смогут выбрать самостоятельно.

Таким образом, предлагают сохранить действующую модель НМТ по схеме "3+1" - три обязательных дисциплины и одна по выбору.

Что еще будет определять МОН

В то же время, законопроект не устанавливает всех параметров проведения тестирования. В частности, Министерство образования и науки будет определять количество дней тестирования, его продолжительность, количество дополнительных сессий и условия пересложения.

Решение образовательного комитета пока не означает окончательного утверждения модели НМТ на 2027 год. Для этого Верховная Рада должна принять закон.