Каким будет НМТ-2027: образовательный комитет Рады принял важное решение

Образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предусматривающий сдачу НМТ-2027 по модели с 4 предметов, и рекомендовал парламенту принять его за основу в целом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы комитета Сергея Бабака в Telegram.
По предложенной модели, поступающие будут сдавать три обязательных предмета:
Еще один предмет абитуриенты смогут выбрать самостоятельно.
Таким образом, предлагают сохранить действующую модель НМТ по схеме "3+1" - три обязательных дисциплины и одна по выбору.
В то же время, законопроект не устанавливает всех параметров проведения тестирования. В частности, Министерство образования и науки будет определять количество дней тестирования, его продолжительность, количество дополнительных сессий и условия пересложения.
Решение образовательного комитета пока не означает окончательного утверждения модели НМТ на 2027 год. Для этого Верховная Рада должна принять закон.
Читайте также о том, что ученики 10-х и 11-х классов смогут завершить обучение в своих учебных заведениях, независимо от их статуса. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.
Напомним, что с 1 сентября 2026 150 академических лицеев тестируют новую модель обучения для 10-12 классов. Она позволяет ученикам выбирать профиль и предметы для углубленного изучения. Полноценный запуск реформы старшей школы состоится 1 сентября 2027 года.