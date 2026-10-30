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Каким будет НМТ-2027: образовательный комитет Рады принял важное решение

12:15 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Каким будет НМТ-2027: образовательный комитет Рады принял важное решение Что известно о формате сдачи НМТ-2027 (фото: Getty Images)
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Образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предусматривающий сдачу НМТ-2027 по модели с 4 предметов, и рекомендовал парламенту принять его за основу в целом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы комитета Сергея Бабака в Telegram.

Какие предметы будут на НМТ

По предложенной модели, поступающие будут сдавать три обязательных предмета:

  • украинский язык;
  • математику;
  • историю Украины.

Еще один предмет абитуриенты смогут выбрать самостоятельно.

Таким образом, предлагают сохранить действующую модель НМТ по схеме "3+1" - три обязательных дисциплины и одна по выбору.

Что еще будет определять МОН

В то же время, законопроект не устанавливает всех параметров проведения тестирования. В частности, Министерство образования и науки будет определять количество дней тестирования, его продолжительность, количество дополнительных сессий и условия пересложения.

Решение образовательного комитета пока не означает окончательного утверждения модели НМТ на 2027 год. Для этого Верховная Рада должна принять закон.

Читайте также о том, что ученики 10-х и 11-х классов смогут завершить обучение в своих учебных заведениях, независимо от их статуса. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Напомним, что с 1 сентября 2026 150 академических лицеев тестируют новую модель обучения для 10-12 классов. Она позволяет ученикам выбирать профиль и предметы для углубленного изучения. Полноценный запуск реформы старшей школы состоится 1 сентября 2027 года.

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