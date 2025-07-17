Яким буде курс долара: український бізнес покращив прогнози

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,84 грн/долар.

При цьому у I кварталі бізнес очікував на курс 44,23 грн/долар, IV кварталі 2024 року - 44,42 грн/долар, у III кварталі - 43,72 грн/долар, у II кварталі - 41,61 грн/долар.



Дві третини (64,6%) респондентів очікували обмінний курс у межах 42-45 грн/долар, 21,6% упевнені, що він буде вищий.



Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 661 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.