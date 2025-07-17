Каким будет курс доллара: украинский бизнес улучшил прогнозы

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 43,84 грн/доллар.

При этом в I квартале бизнес ожидал курс 44,23 грн/доллар, IV квартале 2024 года - 44,42 грн/доллар, в III квартале - 43,72 грн/доллар, во II квартале - 41,61 грн/доллар.



Две трети (64,6%) респондентов ожидали обменный курс в пределах 42-45 грн/доллар, 21,6% уверены, что он будет выше.



Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняли участие 661 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.