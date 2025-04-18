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Яким буде курс долара в Україні: бізнес змінив очікування на найближчий рік

Фото: курс долара буде нижчим за 45 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Девальваційні настрої бізнесу покращилися на початку року. Більшість вважає, що курс не перетне позначку 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2025 року.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,23 грн/долар.

При цьому у IV кварталі 2024 року бізнес очікував на курс 44,42 грн/долар, у III кварталі 43,72 грн/долар, у II кварталі - 41,61 грн/долар, у I кварталі - 40,44 грн/долар.

За даними опитування, 61,6% респондентів очікували обмінний курс у межах 42,01-45,00 грн/долар США, 29.4% упевнені, що він буде вищий.

Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Курс долара зростав на початку року. Історичний максимум курсу долара становить 42,28 гривень на 13 січня 2025 року.

Після цього курс долара знижувався. Курс долара на 8 квітня упав до мінімуму з початку вересня - до 41,08 грн/долар.

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