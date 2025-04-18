Яким буде курс долара в Україні: бізнес змінив очікування на найближчий рік

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,23 грн/долар.

При цьому у IV кварталі 2024 року бізнес очікував на курс 44,42 грн/долар, у III кварталі 43,72 грн/долар, у II кварталі - 41,61 грн/долар, у I кварталі - 40,44 грн/долар.



За даними опитування, 61,6% респондентів очікували обмінний курс у межах 42,01-45,00 грн/долар США, 29.4% упевнені, що він буде вищий.

Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.