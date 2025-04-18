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Каким будет курс доллара в Украине: бизнес изменил ожидания на ближайший год

Фото: курс доллара будет ниже 45 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Девальвационные настроения бизнеса улучшились в начале года. Большинство считает, что курс не пересечет отметку 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2025 года.

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,23 грн/доллар.

При этом в IV квартале 2024 года бизнес ожидал курс 44,42 грн/доллар, в III квартале 43,72 грн/доллар, во II квартале - 41,61 грн/доллар, в I квартале - 40,44 грн/доллар.

По данным опроса, 61,6% респондентов ожидали обменный курс в пределах 42,01-45,00 грн/доллар США, 29.4% уверены, что он будет выше.

Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Курс доллара рос в начале года. Исторический максимум курса доллара составляет 42,28 гривен на 13 января 2025 года.

После этого курс доллара снижался. Курс доллара на 8 апреля упал до минимума с начала сентября - до 41,08 грн/доллар.

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