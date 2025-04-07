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Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року

Україна, Понеділок 07 квітня 2025 15:52
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Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року Фото: курс долара впав на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з початку вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,0807 гривень за 1 долар (-0,1134 грн).

Нижчим курс був тільки 3 вересня минулого року - 41,0592 грн/долар.
Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,0532 гривень за 1 євро (-0,4992 грн).
Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,06-41,10 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,30 гривень.

Прогноз курсу

Світова економіка переживає турбулентність, у зв'язку з новими митами, введеними Дональдом Трампом.

Однак, як зазначив у коментарі РБК-Україна заступник виконавчого директора НАБУ, голова проектного офісу Дмитро Глинський, наразі курс гривні в Україні визначає обсяг підтримки від міжнародних партнерів.

За його словами, курс гривні до долара США найближчим часом найімовірніше зберігатиме стабільність, оскільки НБУ підвищив процентні ставки, що підтримує українську національну валюту.

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