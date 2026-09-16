Каким будет курс доллара и зарплаты в 2027 году: в бюджет заложили новые цифры

Кабмин уже подал в парламент проект госбюджета на 2027 год. Документ предусматривает, что средние зарплаты в стране вырастут до 34 тысяч гривен, в то же время курс валют будет постепенно меняться, а экономика продолжит функционировать в условиях ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте Рады.

Как отмечается в пояснительной записке в бюджет-2027, в проекте заложен средний курс доллара на уровне 47,1 грн, а на конец года - 48,3 грн.

Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, устанавливающего курсы по своим принципам.

В 2026 году в бюджете был заложен курс на уровне 45,7 грн/долл. Заметим, по состоянию на сегодняшний день официальный курс НБУ составляет 44,63 гривны за доллар.

Главные итоги 2026 года (база для прогноза)

ВВП: Номинальный ВВП в 2026 году ожидается на уровне 10,1 триллиона гривен (это на 204 млрд грн меньше, чем закладывали во время подготовки бюджета). Снижение связано с более слабой экономической активностью из-за боевых действий, повреждения энергетики и сложных погодных условий в начале года.

Номинальный ВВП в 2026 году ожидается на уровне 10,1 триллиона гривен (это на 204 млрд грн меньше, чем закладывали во время подготовки бюджета). Снижение связано с более слабой экономической активностью из-за боевых действий, повреждения энергетики и сложных погодных условий в начале года. Инфляция: среднегодовая потребительская инфляция оценивается в 8% (вместо 10,4% в бюджете). В годовом измерении (декабрь к декабрю) разница меньше - 9,2% против 9,9%.

среднегодовая потребительская инфляция оценивается в 8% (вместо 10,4% в бюджете). В годовом измерении (декабрь к декабрю) разница меньше - 9,2% против 9,9%. Зарплаты: Среднемесячная номинальная зарплата в 2026 году составит 30 088 грн , а рост реальной зарплаты повышен до 7,4% (из-за более низкой инфляции). Главный дефицит кадров наблюдается в оборонном производстве, энергетике, строительстве и транспорте.

Среднемесячная номинальная зарплата в 2026 году составит , а рост реальной зарплаты повышен до 7,4% (из-за более низкой инфляции). Главный дефицит кадров наблюдается в оборонном производстве, энергетике, строительстве и транспорте. Внешний сектор: Увеличивается разрыв между импортной потребностью (энергоресурсы, оборона, оборудование) и экспортом, чья способность будет зависеть от работы черноморских портов и логистики. Это сохраняет зависимость от международного финансирования.

Прогноз для экономики Украины на 2027 год

Экономика в 2027 году будет оставаться в режиме военной адаптации. Из-за разрушения мощностей, логистических ограничений и дефицита кадров часть спроса будет покрываться импортом.