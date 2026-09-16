Каким будет курс доллара и зарплаты в 2027 году: в бюджет заложили новые цифры
Кабмин уже подал в парламент проект госбюджета на 2027 год. Документ предусматривает, что средние зарплаты в стране вырастут до 34 тысяч гривен, в то же время курс валют будет постепенно меняться, а экономика продолжит функционировать в условиях ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте Рады.
Как отмечается в пояснительной записке в бюджет-2027, в проекте заложен средний курс доллара на уровне 47,1 грн, а на конец года - 48,3 грн.
Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, устанавливающего курсы по своим принципам.
В 2026 году в бюджете был заложен курс на уровне 45,7 грн/долл. Заметим, по состоянию на сегодняшний день официальный курс НБУ составляет 44,63 гривны за доллар.
Главные итоги 2026 года (база для прогноза)
- ВВП: Номинальный ВВП в 2026 году ожидается на уровне 10,1 триллиона гривен (это на 204 млрд грн меньше, чем закладывали во время подготовки бюджета). Снижение связано с более слабой экономической активностью из-за боевых действий, повреждения энергетики и сложных погодных условий в начале года.
- Инфляция: среднегодовая потребительская инфляция оценивается в 8% (вместо 10,4% в бюджете). В годовом измерении (декабрь к декабрю) разница меньше - 9,2% против 9,9%.
- Зарплаты: Среднемесячная номинальная зарплата в 2026 году составит 30 088 грн, а рост реальной зарплаты повышен до 7,4% (из-за более низкой инфляции). Главный дефицит кадров наблюдается в оборонном производстве, энергетике, строительстве и транспорте.
- Внешний сектор: Увеличивается разрыв между импортной потребностью (энергоресурсы, оборона, оборудование) и экспортом, чья способность будет зависеть от работы черноморских портов и логистики. Это сохраняет зависимость от международного финансирования.
Прогноз для экономики Украины на 2027 год
Экономика в 2027 году будет оставаться в режиме военной адаптации. Из-за разрушения мощностей, логистических ограничений и дефицита кадров часть спроса будет покрываться импортом.
- ВВП: Рост реального ВВП прогнозируется на уровне 1,3%, а номинальный ВВП должен составить 11,1 триллиона гривен.
- Цены: В измерении декабрь к декабрю потребительские цены в 2027 году вырастут на 8%, а цены промышленных производителей - на 16,2%. Отсрочка коррекции некоторых тарифов будет сдерживать потребительскую инфляцию, в то время как проблемы с энергетикой и логистикой будут повышать расходы предприятий.
- Внешняя торговля: Экспорт товаров и услуг вырастет на 3,7% (до 57,9 млрд долларов), а импорт - на 10% (до 137,5 млрд долларов). Дефицит торгового баланса увеличится до 79,7 млрд долларов (против 69,2 млрд долларов в 2026 году).
- Зарплаты: Средняя номинальная заработная плата ожидается на уровне 34 409 грн, а рост реальной зарплаты составит 5,3%.