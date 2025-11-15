Яким буде курс долара та євро наступного тижня: прогноз банкірів

Весь листопад економічна ситуація загалом та валютний ринок зокрема продовжують відчувати на собі вплив проблем в енергетиці, які стримують попит та розвиток виробництва.

Додатковим викликом є забезпечення міжнародної фінансової підтримки України у 2026 році, сказав в коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансовий ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку".

Фінансові транші від партнерів протягом останніх трьох років допомагали зберігати бюджетну рівновагу та стримувати девальваційні ризики. «У разі затримок із надходженням коштів, навантаження на валютний ринок зросте», - говорить співрозмовник.

Якого курсу очікувати на міжбанківському ринку

Протягом 17-23 листопада за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку курс купівлі-продажу долара може коливатися у діапазоні 41,8-42,2 гривні, сказав Лєсовий.

Експерт додав, що НБУ продовжуватиме активні інтервенції на ринок для згладжування курсу, обсяг таких операцій не буде перевищувати 600-800 мільйонів доларів за весь наступний тиждень.

Ще одну оцінку курсу надав Юрій Крохмаль, керівник з продажів "Банку Авангард". Міжбанківський курс наступного тижня буде коливатися в межах 41,9-42,15 гривен (при активній участі НБУ у торгах), зазначив він та додав, що схоже, що цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу.

"Тож, ймовірно, найближчі тижні можна очікувати помірної волатильності саме в цих межах", - сказав Юрій Крохмаль в коментарі РБК-Україна.

Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень, прогнозує Тарас Лєсовий.

Скільки буде коштувати валюта на готівковому ринку

Долар в касах банків та обмінних пунктах на наступному тижні буде знаходитися в діапазоні 41,8-42 гривні (купівля-продаж), а євро – 48-49,5 гривень, за прогнозом Лєсового.

Експерт також наводить прогнозні значення різниці курсу купівлі-продажу долара у касах комерційних банків - 0,5-0,6 гривень та обмінних пунктах – 0,6-1 гривня. Різниця курсів для європейської валюти на наступному тижні у банках може досягати 0,8-1 гривні та 1-1,3 гривні в обмінниках.

Тарас Лєсовий сказав, на сьогодні гривня має достатньо факторів підтримки. "У найближчі тижні курс залишатиметься стабільним, а панічних настроїв серед населення поки не спостерігається", - резюмував експерт.