Долар падає, євро зростає: нові курси в обмінниках

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 11:22
Курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 14 листопада знизився на 1 копійку. Євро, своєю чергою, кріпилося. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 8 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 листопада середній курс продажу долара знизився на 1 копійку порівняно з 13 листопада і становить 42,26 гривні, курс євро підвищився на 8 копійок до 49,24 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,72 гривні (-0,03), євро – по 48,61 гривні (+0,07).

До закриття міжбанку 13 листопада курс долара курс перебував на рівні 41,94-41,97 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 12 листопада зниження становило 13 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 13 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 13 центів. На 12 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,16 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 14 листопада порівняно з 13 листопада на 3 копійки – до 42,0641. Курс євро, зі свого боку, підвищився на 23 копійки. На 14 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,8827 гривні.

З початку року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара підвищився на 9 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Прогноз курсу долара

Нацбанк, імовірно, і далі дотримуватиметься курсу на помірне ослаблення гривні, повідомив керівник напрямку продажів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль. За його словами, очікування на валютному ринку поступово сходяться до діапазону 42-42,50 гривні за долар, і саме в цих межах курс може утримуватися до кінця року.

