Головна » Бізнес » Економіка

НБУ трохи опустив курс долара на 17 листопада

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 17:15
НБУ трохи опустив курс долара на 17 листопада Фото: Курс долара знизився на 2 копійки (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 17 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0423 гривень за 1 долар (-0,02 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,9835 гривень за 1 євро (-0,10 грн).

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 42,01-42,04 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 13 листопада.

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 13 листопада знизився на 1 копійку до 42,26 гривні, водночас курс продажу євро збільшився на 6 копійок - до 49,22 гривні.

Осіння девальвація гривні

Офіційний курс гривні до долара з початку жовтня знизився на 2,2%, за період з 1 жовтня до 17 листопада вартість долара збільшилася з 41,14 до 42,04 гривень. При цьому, курс євро залишається відносно стабільним. За цей же період євро подорожчало на 1,4% - 48,98 гривень.

Курс долара на міжбанківському валютному ринку з 1 жовтня до 14 листопада знизився на майже 2% - з 41,22 - 41,25 (курс купівлі та продажу) до 42,01 - 42,04 гривні.

Проте директор корпоративного аналізу інвестиційної компанії ICU Олександр Мартиненко в прогнозі від 12 листопада повідомив, що на сьогодні гривня - стабільна, оскільки НБУ своїми інтервенціями на міжбанківському ринку задовольнив надлишковий попит.

Також міжнародна фінансова допомога забезпечує НБУ рекордною кількістю резервів. Цю допомогу може посилити репараційний кредит від країн ЄС розміром 140 млрд доларів.

"Згідно з нашими оцінками, резерви НБУ на кінець цього і в наступному році перевищать 50 млрд доларів", - сказав Олександр Мартиненко.

