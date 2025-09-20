Яким буде курс долара та євро наприкінці вересня: прогноз банкіра

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Сезонна активність

За його словами, ринок буде досить жвавим, однак ця "жвавість" має сезонний характер. НБУ продовжує дотримуватися режиму "керованої гнучкості" та в разі потреби виходитиме з валютними інтервенціями. Їхній обсяг становитиме до 800 млн доларів на тиждень.

На курс впливатимуть суто економічні фактори: рівень інфляції, розвиток основних галузей, експортний виторг та обсяги міжнародної фінансової допомоги. Водночас геополітичні ризики, пов’язані з війною, не визначатимуть ситуацію на ринку, а лише ситуативно коригуватимуть його.

Прогноз для долара та євро

За прогнозами експерта, курс долара утримається в межах 41,2-41,5 грн. Євро може демонструвати більшу динаміку через коливання пари долар/євро на світових торгах, однак навряд чи перевищить позначку у 49 грн.

Основні характеристики ринку (22-28 вересня)

Долар: 41,2-41,5 грн (міжбанк та готівка).

Євро: 47,5-49 грн (міжбанк та готівка).

Різниця між міжбанком і готівкою складе в середньому 0,1-0,15 грн.

Середні відхилення курсу протягом тижня очікуються в межах 1-1,5%.

Таким чином, валютний ринок залишиться у стані "звичних змін". Різких стрибків чи нових тенденцій найближчим часом не прогнозується.