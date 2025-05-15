Яким буде курс долара: прогнози аналітиків, банкірів і населення

Курс долара

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень.

Потім курс почав знижуватися. Мінімум був 8 квітня - 41,08 грн/долар. На 15 травня НБУ встановив курс на рівні 41,53 гривень. З початку травня він майже не змінився.

Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, проте потім впав нижче 42 гривень. У лютому курс упав до 41,85 гривень, у березні - до 41,55 гривень. Потім курс трохи зріс і тримається на рівні близько 41,75 гривень.

У держбюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Однак цей показник не є ні орієнтиром, ні прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.

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