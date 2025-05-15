Каким будет курс доллара: прогнозы аналитиков, банкиров и населения

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес уверены в росте курса доллара в течение ближайшего года. Но все прогнозы становятся более оптимистичными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились - до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллар в марте.
Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.
Банкиры в апреле также улучшили прогноз до 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе.
Руководители предприятий в феврале улучшили прогноз до 44,23 грн/доллар по сравнению с 44,42 в ноябре 2024 года.
Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен.
Затем курс начал снижаться. Минимум был 8 апреля - 41,08 грн/доллар. На 15 мая НБУ установил курс на уровне 41,53 гривен. С начала мая он почти не изменился.
Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, однако затем упал ниже 42 гривен. В феврале курс упал до 41,85 гривен, в марте - до 41,55 гривен. Затем курс немного вырос и держится на уровне около 41,75 гривен.
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. Однако этой показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.
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