Яким буде курс долара на початку листопада: прогноз банкіра

Перша декада листопада на валютному ринку обіцяє бути відносно спокійною. Як і протягом вересня-жовтня, попри часті та різноспрямовані валютні коливання, вони залишатимуться надто незначними, щоб можна було говорити про якісь суттєві кон’юнктурні зміни.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, режим "керованої гнучкості" передбачає вільне курсоутворення, однак і у регулятора залишається вагома роль: за потреби він може втрутитися на ринок, збільшивши обсяги інтервенцій.

"Звісно це може статися тоді, коли виникнуть передумови до різкого зростання попиту, адже превалювання покупців автоматично рухатиме курсові показники вгору", - сказав він.

За його словами, очікується, що впродовж 4-10 листопада основні "бортики" курсових змін будуть максимально звуженими: 41,30-41,55 грн/долар. Натомість узагальнені незагрозливі для ринку курсові межі будуть на рівні 41,1-41,7 грн/долар та 45-47 грн/євро (міжбанк) та 41,2-41,9 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (готівковий ринок).

Як і раніше, готівковий ринок орієнтуватиметься на події безготівкового: будь-які курсові зміни автоматично відбиватимуться на показниках в обмінниках та комбанках. Отже, події на міжбанку диктуватимуть умови всьому ринку, зазначив Лєсовий.

"Ближче до кінця листопада поточні курсові зміни стануть більш помітними: очікується, що до кінця року курс долара зможе досягти прогнозованої позначки, закладеної в держбюджет, - 42,1 грн/долар. Однак це станеться не сьогодні: такі зміни будуть малопомітними, поступовими. Нас очікує ще один тиждень курсового мінливого спокою та й надалі навряд чи стануться швидкісні зміни", - додав банкір.