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НБУ знизив курс долара на останній день жовтня

Україна, Середа 30 жовтня 2024 15:44
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НБУ знизив курс долара на останній день жовтня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2790 грн за 1 долар (-0,1008 грн).

НБУ знизив курс долара на останній день жовтня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,635 гривень за 1 євро (+0,0276 грн).

НБУ знизив курс долара на останній день жовтня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,24-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара на останній день жовтня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,55 гривні. За місяць курс долара не змінився.

Курс долара у жовтні

НБУ тримає курс долара практично незмінним уже три місяці поспіль. До кінця липня долар активно дорожчав і досягнув максимуму 41,49 грн/долар на 22 липня. У НБУ заявили про загрозу цінової стабільності та припинили девальвацію.

За жовтень курс долара зріс на 0,2% (з 41,19 грн/долар на 30 вересня). З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 на 31 жовтня 2023 року).

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