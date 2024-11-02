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Каким будет курс доллара в начале ноября: прогноз банкира

Украина, Суббота 02 ноября 2024 08:30
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Каким будет курс доллара в начале ноября: прогноз банкира Фото: курс доллара в начале ноября ожидается на уровне 41,30-41,55 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Первая декада ноября на валютном рынке обещает быть относительно спокойной. Как и в течение сентября-октября, несмотря на частые и разнонаправленные валютные колебания, они будут оставаться слишком незначительными, чтобы можно было говорить о существенных конъюнктурных изменениях.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, режим "управляемой гибкости" предполагает свободное курсообразование, однако и у регулятора остается значительная роль: при необходимости он может вмешаться на рынок, увеличив объемы интервенций.

"Конечно, это может произойти тогда, когда возникнут предпосылки к резкому росту спроса, ведь превалирование покупателей будет автоматически двигать курсовые показатели вверх", - сказал он.

По его словам, ожидается, что в течение 4-10 ноября основные "бортики" курсовых изменений будут максимально сужены: 41,30-41,55 грн/доллар. Обобщенные же неугрозительные для рынка курсовые границы будут на уровне 41,1-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (межбанк) и 41,2-41,9 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (наличный рынок).

Как и раньше, наличный рынок будет ориентироваться на безналичные события: любые курсовые изменения будут автоматически отражаться на показателях в обменниках и комбанках. Следовательно, события на межбанке будут диктовать условия всему рынку, отметил Лесовой.

"Ближе к концу ноября текущие курсовые изменения станут заметнее: ожидается, что к концу года курс доллара сможет достичь прогнозируемой отметки, заложенной в госбюджет, - 42,1 грн/доллар. Однако это произойдет не сегодня: такие изменения будут малозаметными, постепенными. Нас ожидает еще одна неделя курсового меняющегося спокойствия и в дальнейшем вряд ли произойдут скоростные изменения", - добавил банкир.

Напомним, НБУ держит курс доллара практически неизменным уже три месяца подряд. За октябрь курс вырос на 0,3% до 41,27 грн/доллар (с 41,16 грн/доллар по 30 сентября). С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 по 31 октября 2023 года).

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