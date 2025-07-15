Яким буде курс долара найближчим часом: прогноз аналітиків

Ситуація на ринку

Як зазначається в огляді, минулого тижня НБУ незначно збільшив інтервенції до 679 млн доларів, додатково закриваючи угоди, розрахунки за якими були перенесені через вихідний у США 4 липня.

За даними ICU, дефіцит валюти на ринку знову зменшився, на 17% порівняно з попереднім тижнем, до 346 млн доларів. Чиста купівля валюти на міжбанківському ринку скоротилася на 12%, а в роздрібному сегменті на 39%.

Весь минулий тиждень НБУ не дозволяв офіційному курсу гривні змінюватися більше, ніж 7 копійок, та за підсумками тижня гривня послабшала лише на 0,1% до 41,78 грн/долар. Водночас відносно євро курс гривні посилився на 0,6% до 48.84 грн/євро.

У роздрібному сегменті курс гривні до долара США не змінився і в системно важливих банках становив 41,5-42 грн/долар, йдеться в огляді.



Прогноз курсу

Як зазначають аналітики, НБУ, вочевидь, почувається комфортно з поточним курсом гривні до долара США та обсягом інтервенцій, який дещо перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни.

"На нашу думку, НБУ навряд чи дозволить гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни, і найближчим часом зберігатиме його неподалік рівня 41,8 грн/долар", - йдеться в огляді.