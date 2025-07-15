Каким будет курс доллара в ближайшее время: прогноз аналитиков

Ситуация на рынке

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе НБУ незначительно увеличил интервенции до 679 млн долларов, дополнительно закрывая сделки, расчеты по которым были перенесены из-за выходного в США 4 июля.

По данным ICU, дефицит валюты на рынке снова уменьшился, на 17% по сравнению с предыдущей неделей, до 346 млн долларов. Чистая покупка валюты на межбанковском рынке сократилась на 12%, а в розничном сегменте на 39%.

Всю прошлую неделю НБУ не позволял официальному курсу гривны меняться больше, чем 7 копеек, и по итогам недели гривна ослабла лишь на 0,1% до 41,78 грн/доллар. В то же время относительно евро курс гривны усилился на 0,6% до 48.84 грн/евро.

В розничном сегменте курс гривны к доллару США не изменился и в системно важных банках составлял 41,5-42 грн/доллар, говорится в обзоре.



Прогноз курса

Как отмечают аналитики, НБУ, очевидно, чувствует себя комфортно с текущим курсом гривны к доллару США и объемом интервенций, который несколько превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны.

"По нашему мнению, НБУ вряд ли позволит гривне укрепляться до уровней относительно доллара США, наблюдавшихся в течение весны, и в ближайшее время будет сохранять его неподалеку от уровня 41,8 грн/доллар", - говорится в обзоре.