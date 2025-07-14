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НБУ підняв офіційний курс долара

Україна, Понеділок 14 липня 2025 15:33
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НБУ підняв офіційний курс долара Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8355 гривень за 1 долар (+0,0513 грн).
НБУ підняв офіційний курс долара

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,8973 гривень за 1 євро (+0,0557 грн).
НБУ підняв офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,83-41,86 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підняв офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень, курс євро впав до 49,25 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, новий тиждень навряд чи суттєво змінить ситуацію навколо курсу долара.

Натомість курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Саме тому курс євро може змінюватися більш динамічно.

"Однак, що важливо, ні долару, ні євро не загрожує глобальне падіння", - додав банкір.

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