НБУ підняв офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень, курс євро впав до 49,25 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,83-41,86 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8355 гривень за 1 долар (+0,0513 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, новий тиждень навряд чи суттєво змінить ситуацію навколо курсу долара.

Натомість курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Саме тому курс євро може змінюватися більш динамічно.

"Однак, що важливо, ні долару, ні євро не загрожує глобальне падіння", - додав банкір.

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