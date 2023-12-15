Яким буде курс долара у 2024 році: інвестбанкіри зробили неочікуваний прогноз

Перспективи національної валюти на 2024 рік наразі виглядають непевними. Інвестиційні банкіри розходяться в прогнозах: одні пророкують повільну девальвацію до 42 гривень за долар, інші стверджують, що курс навряд чи перетне позначку в 38 гривень за долар.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет ".

Фінансова допомога Україні

У 2024 році варто очікувати низку нових викликів для економіки України. Чи не найбільший серед них - ризик зменшення зовнішньої фінансової підтримки України.

У грудні можна очікувати пожвавлення темпів надходжень від міжнародних партнерів, що дозволить Україні спокійно завершити 2023 бюджетний та фінансовий рік.

"Ми очікуємо, що Україна отримає принаймні ті обсяги підтримки, які необхідні для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року. Це означає, що НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок. Та навіть може вдатися до суттєвих кроків у напрямку валютної лібералізації", - прогнозує голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Наразі ж склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні.

Прогнози на 2024 рік

За прогнозом аналітиків ICU, наприкінці 2024 року курс долара складе близько 41 гривень.

Про помірну девальвацію гривні до аналогічних позначок говорить і засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак. За його очікуваннями, на кінець 2024 року офіційний курс долара може досягти 42 гривень, а середній по року - близько 40. Такі цифри можуть стати реальністю за базового сценарію, який передбачає надходження протягом наступного року більшої частини із запланованих в державному бюджеті 42 млрд доларів фінансової допомоги Україні від зовнішніх партнерів.

Більш стримані у своїх прогнозах аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital. За умови ритмічного надходження в Україну міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі на кінець 2024 року курс навряд чи зросте вище психологічної позначки в 40 гривень за долар, прогнозує заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.

Ще більш стриманий прогноз озвучують в інвесткомпанії Concorde Capital. Керівник аналітичного відділу компанії Олександр Паращій стверджує, що за умови отримання Україною наступного року хоча б 32-35 млрд доларів зовнішнього фінансування Національний банк за рахунок резервів зможе утримати курс гривні на нинішніх рівнях. Тож за такого базового сценарію середній курс долара в 2024 році складе близько 37,8 гривень, на кінець року - 39,5.

На кінець поточного року, за прогнозами Concorde Capital, офіційний курс гривні складатиме близько 37,7 за долар, при середньому значенні за рік - 36,6.

Курс долара на сьогодні

Нагадаємо, станом на 15 грудня курс на міжбанку становить 37,02-37,02 грн/долар, офіційний - 36,99 грн/долар. На готівковому ринку курс продажу 36,60 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців буде близько 40 гривень.