Долар дешевшає третій день поспіль: свіжий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Долар дешевшає третій день поспіль після зростання на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 15 грудня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,60 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 41,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 грн, євро по 40,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,00 -37,02 (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову опустив курс долара нижче за 37 гривень. Водночас курс євро вперше із серпня перевищив рівень 40 гривень.

Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,9913 грн за 1 долар (-0,0332 грн). Курс євро становитиме 40,413 гривень за 1 євро (+0,4913 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара виріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. "Зараз ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися і, як завжди, не встигали їх реалізувати", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, "це звичний нормальний процес", якого прагнув НБУ, переходячи до керованої гнучкості курсу.

Водночас, як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку спостерігається зворотна тенденція - долар дешевшає. У результаті різниця між офіційним та готівковим курсами скоротилася з початку жовтня з 5 до 2%.