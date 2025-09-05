Яким буде курс: банкір дав прогноз щодо долара та євро на осінь

На валютні курси в Україні у найближчі місяці впливатиме низка економічних та фінансових факторів. Курс долара залишиться контрольованим, курс євро буде більш нестабільним.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Серед ключових чинників він назвав валютну стратегію Нацбанку, зокрема дію режиму "керованої гнучкості". Важливими залишаються обсяги валютного виторгу від зовнішньоекономічної діяльності та розвиток провідних секторів економіки.

Також значний вплив матиме формування державного бюджету на 2026 рік і курс американського долара та обсяги макрофінансової допомоги з урахуванням потреб України.

Потреби у фінансовій допомозі

За словами банкіра, у 2025 році Україна потребуватиме від 35 до 40 млрд доларів зовнішнього фінансування. Ці кошти необхідні для покриття значних бюджетних видатків, спричинених війною.

"Наразі вже підтверджено отримання допомоги від партнерів на 2025 рік. Тому вкрай важливо отримати гарантії подальшої фіндопомоги, що здатна збалансувати держбюджет 2026 року", - наголосив Мамедов.

Експерт зазначив, що міжнародна підтримка є критичною для стабільності валютного ринку та фінансової системи загалом.

Вплив війни на валюту

Непрямим, але важливим фактором для валютного ринку залишається перебіг війни та наслідки ворожої агресії. Водночас, за словами Мамедова, цей чинник впливає радше опосередковано.

"Війна - це про непередбачуваність і ризики. Тому не можна виключати, що в певні моменти цей фактор може тиснути на валютний ринок передусім через поведінку громадян", - пояснив банкір.

Він додав, що регуляторна стратегія Нацбанку поки залишається ефективною. Це дозволяє уникати різких стрибків курсів і контролювати ситуацію навіть за умов ситуативного ажіотажу.

Прогнози курсу долара

За оптимістичного сценарію, до кінця 2025 року курс американського долара перебуватиме в межах 41,8–43 гривень. На ринку збережуться основні тенденції - мінімальна різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку і незначний спред між купівлею та продажем.

"Курс долара залишатиметься більш-менш контрольованим: у разі загрозливих обставин регулятор може вдатися до збільшення обсягів валютних інтервенцій і загасити ситуативний ажіотаж", - підкреслив Мамедов.

Що буде з курсом євро

Курс євро, за словами експерта, здебільшого залежатиме від світових торгів пари долар/євро та динаміки гривня/долар. Якщо економічна невизначеність у світі зменшиться, є шанси повернутися до тогорічних курсів, коли євро до долара коливався у межах 1,05-1,1.

"В Україні курс євро не вийде за межі 50-51 гривень. Попри зростання його популярності як засобу збереження коштів, я б не радив громадянам хаотично вигрібати всю єврову готівку. Восени євровалюта буде більш мінливою, ніж долар", - підсумував банкір.