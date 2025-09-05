Каким будет курс: банкир дал прогноз по доллару и евро на осень

На валютные курсы в Украине в ближайшие месяцы будет влиять ряд экономических и финансовых факторов. Курс доллара останется контролируемым, курс евро будет более нестабильным.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Среди ключевых факторов он назвал валютную стратегию Нацбанка, в частности действие режима "управляемой гибкости". Важными остаются объемы валютной выручки от внешнеэкономической деятельности и развитие ведущих секторов экономики.

Также значительное влияние будет иметь формирование государственного бюджета на 2026 год и курс американского доллара и объемы макрофинансовой помощи с учетом потребностей Украины.

Потребности в финансовой помощи

По словам банкира, в 2025 году Украина потребует от 35 до 40 млрд долларов внешнего финансирования. Эти средства необходимы для покрытия значительных бюджетных расходов, вызванных войной.

"Сейчас уже подтверждено получение помощи от партнеров на 2025 год. Поэтому крайне важно получить гарантии дальнейшей финпомощи, которая способна сбалансировать госбюджет 2026 года", - подчеркнул Мамедов.

Эксперт отметил, что международная поддержка является критической для стабильности валютного рынка и финансовой системы в целом.

Влияние войны на валюту

Косвенным, но важным фактором для валютного рынка остается ход войны и последствия вражеской агрессии. В то же время, по словам Мамедова, этот фактор влияет скорее опосредованно.

"Война - это о непредсказуемости и рисках. Поэтому нельзя исключать, что в определенные моменты этот фактор может давить на валютный рынок прежде всего через поведение граждан", - пояснил банкир.

Он добавил, что регуляторная стратегия Нацбанка пока остается эффективной. Это позволяет избегать резких скачков курсов и контролировать ситуацию даже в условиях ситуативного ажиотажа.

Прогнозы курса доллара

При оптимистическом сценарии, к концу 2025 года курс американского доллара будет находиться в пределах 41,8-43 гривен. На рынке сохранятся основные тенденции - минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка и незначительный спред между покупкой и продажей.

"Курс доллара будет оставаться более-менее контролируемым: в случае угрожающих обстоятельств регулятор может прибегнуть к увеличению объемов валютных интервенций и погасить ситуативный ажиотаж", - подчеркнул Мамедов.

Что будет с курсом евро

Курс евро, по словам эксперта, в основном будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро и динамики гривна/доллар. Если экономическая неопределенность в мире уменьшится, есть шансы вернуться к прошлогодним курсам, когда евро к доллару колебался в пределах 1,05-1,1.

"В Украине курс евро не выйдет за пределы 50-51 гривен. Несмотря на рост его популярности как средства сохранения средств, я бы не советовал гражданам хаотично выгребать всю евровую наличность. Осенью евровалюта будет более изменчивой, чем доллар", - подытожил банкир.