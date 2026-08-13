"Килл-зона" на фронте разрослась до 20 километров: как туда попадают военные

На самых активных участках фронта "килл-зона" - зона, которую бойцы вынуждены преодолевать пешком под огневым влиянием врага, - достигла не менее 15 километров, а логистически усложненной стала территория до 20 километров вглубь.

"Килл-зона" выросла до 15-20 километров

По словам Перча, ширина опасной зоны на разных участках фронта существенно отличается, но тенденция везде одинакова – она постоянно расширяется. На наиболее активных направлениях к позициям приходится идти пешком более 15 километров, а логистически обеспечить подразделения нужно уже на расстоянии 15-20 километров. На отдельных участках дорога к позициям занимает до трех суток.

Комбриг отметил, что еще недавно на часть позиций можно было доехать пикапом - сначала расстояние пешего маршрута составляло два километра, затем постепенно выросло до трех, пяти, десяти, а сейчас пикапы не подъезжают даже к подлетным точкам.

По его наблюдениям, есть командиры с однообразной тактикой, которые не смотрят, что происходит на других участках фронта, и наступают "на те же грабли", не готовые к переменам.

Перч также отметил, что враг действует централизованно и шаблонно, поэтому опыт, полученный на одних направлениях фронта, в большинстве своем позволяет предсказать, чего ждать других.

Оптоволоконные дроны – главная нерешенная проблема

Комбриг объяснил, что серьезный вред наносят дроны как на оптоволокне, так и на цифровом канале. С дронами на цифровом канале военные уже научились бороться – их можно глушить, влияя на управление или видеосигнал.

С оптоволоконными такой подход не работает: повлиять на их управление или картинку невозможно.

По словам Перча, отдельные команды инженеров имеют определенные наработки по противодействию таким дронам, однако пока неизвестно, подтвердят ли они эффективность непосредственно на поле боя.