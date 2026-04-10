По кілометру в день: коли ключові дороги Донбасу накриють сітками від дронів

Посилення захисту на фронтових маршрутах

Міністерство оборони продовжує укріплювати інфраструктуру в прифронтових регіонах, реагуючи на активне використання ворогом FPV-дронів для атак на транспорт і цивільні автомобілі.

За дорученням відомства Держспецтрансслужба нарощує темпи встановлення спеціальних захисних конструкцій уздовж важливих логістичних шляхів.

Нові ділянки на Донеччині

Наразі триває будівництво понад 25 кілометрів антидронових укриттів одразу на двох стратегічно значущих напрямках області.

Роботи ведуться зі швидкістю близько одного кілометра щоденно, а завершити облаштування цих ділянок планують до кінця місяця.

Масштабні роботи по всій країні

Захист логістики залишається системною задачею. Від початку року вже змонтовано 371 кілометр антидронових конструкцій у семи регіонах: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Антидронові сітки допомагають знизити ризики для військових і цивільних, а також підтримують безперебійну роботу громад поблизу лінії фронту.

Пріоритет — безпека і життя

У Міноборони наголошують, що ключовим завданням залишається захист логістичних маршрутів і збереження людських життів, що є критично важливим для стабільності прифронтових територій.