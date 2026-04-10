По кілометру в день: коли ключові дороги Донбасу накриють сітками від дронів

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про розширення антидронового захисту на ключових напрямках Донеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони України Михайла Федорова в мережі Telegram.
Міністерство оборони продовжує укріплювати інфраструктуру в прифронтових регіонах, реагуючи на активне використання ворогом FPV-дронів для атак на транспорт і цивільні автомобілі.
За дорученням відомства Держспецтрансслужба нарощує темпи встановлення спеціальних захисних конструкцій уздовж важливих логістичних шляхів.
Наразі триває будівництво понад 25 кілометрів антидронових укриттів одразу на двох стратегічно значущих напрямках області.
Роботи ведуться зі швидкістю близько одного кілометра щоденно, а завершити облаштування цих ділянок планують до кінця місяця.
Захист логістики залишається системною задачею. Від початку року вже змонтовано 371 кілометр антидронових конструкцій у семи регіонах: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Антидронові сітки допомагають знизити ризики для військових і цивільних, а також підтримують безперебійну роботу громад поблизу лінії фронту.
У Міноборони наголошують, що ключовим завданням залишається захист логістичних маршрутів і збереження людських життів, що є критично важливим для стабільності прифронтових територій.
