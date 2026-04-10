По километру в день: когда ключевые дороги Донбасса накроют сетками от дронов

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о расширении антидроновой защиты на ключевых направлениях Донецкой области.
Министерство обороны Украины Михаил Федоров в сети Telegram.
Министерство обороны продолжает укреплять инфраструктуру в прифронтовых регионах, реагируя на активное использование врагом FPV-дронов для атак на транспорт и гражданские автомобили.
По поручению ведомства Госспецтрансслужба наращивает темпы установки специальных защитных конструкций вдоль важных логистических путей.
Сейчас продолжается строительство более 25 километров антидронових укрытий сразу на двух стратегически значимых направлениях области.
Работы ведутся со скоростью около одного километра ежедневно, а завершить обустройство этих участков планируют до конца месяца.
Защита логистики остается системной задачей. С начала года уже смонтировано 371 километр антидронових конструкций в семи регионах: Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Антидронные сетки помогают снизить риски для военных и гражданских, а также поддерживают бесперебойную работу громад вблизи линии фронта.
В Минобороны отмечают, что ключевой задачей остается защита логистических маршрутов и сохранение человеческих жизней, что является критически важным для стабильности прифронтовых территорий.
