По километру в день: когда ключевые дороги Донбасса накроют сетками от дронов

Усиление защиты на фронтовых маршрутах

Министерство обороны продолжает укреплять инфраструктуру в прифронтовых регионах, реагируя на активное использование врагом FPV-дронов для атак на транспорт и гражданские автомобили.

По поручению ведомства Госспецтрансслужба наращивает темпы установки специальных защитных конструкций вдоль важных логистических путей.

Новые участки в Донецкой области

Сейчас продолжается строительство более 25 километров антидронових укрытий сразу на двух стратегически значимых направлениях области.

Работы ведутся со скоростью около одного километра ежедневно, а завершить обустройство этих участков планируют до конца месяца.

Масштабные работы по всей стране

Защита логистики остается системной задачей. С начала года уже смонтировано 371 километр антидронових конструкций в семи регионах: Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Антидронные сетки помогают снизить риски для военных и гражданских, а также поддерживают бесперебойную работу громад вблизи линии фронта.

Приоритет - безопасность и жизнь

В Минобороны отмечают, что ключевой задачей остается защита логистических маршрутов и сохранение человеческих жизней, что является критически важным для стабильности прифронтовых территорий.