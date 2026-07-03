Кілометрові черги за пальним у Росії вже видно з космосу, - ЗМІ
Масштабний дефіцит пального в Росії досяг таких обсягів, що величезні черги автомобілів на заправках зафіксували навіть на супутникових знімках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BBC News (Російська служба).
Паливна криза на знімках із космосу
Служба верифікації BBC Verify виявила кілометрову чергу до автозаправної станції "Роснафти" біля селища Атамановка в Забайкальському краї на супутниковому знімку Airbus, зробленому вранці 3 липня.
Експерт зі супутникових даних Пол Браун підтвердив, що на зображенні чітко видно скупчення транспорту перед АЗС.
Раніше у мережі опублікували відео з цієї ж локації за 2 липня. На ньому зафіксовано автомобільну чергу завдовжки близько 4,5 км, яка складалася щонайменше з 635 автомобілів.
Фото: дефіцит бензину в Росії зафіксував супутник (t.me/bbcrussian)
Дефіцит охопив понад десяток регіонів
На сьогодні журналісти верифікували відеозаписи аналогічних черг на заправках уже в 13 регіонах Росії, включно з Москвою та Московською областю.
Через погіршення ситуації з пальним у деяких суб'єктах РФ до охорони порядку на автозаправних станціях почали залучати силовиків і громадські формування. Зокрема, для контролю за чергами залучають наряди поліції, козаків, представників організації "Руска Община".
Паливна криза в Росії
Масштабний дефіцит автомобільного пального в Росії почав стрімко загострюватися наприкінці червня та на початку липня 2026 року. Проблеми з бензином і дизелем охопили понад десяток регіонів країни, змусивши місцеву владу залучати силовиків для контролю порядку біля заправок.
У червні російський диктатор Володимир Путін публічно визнав певний дефіцит пального в РФ, заявивши, що удари Сил оборони України по критичній інфраструктурі створюють проблеми. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму запасу пального залишалося лише на кілька днів при місячній потребі в 70 тисяч тонн.
Вже за кілька днів роздрібні ціни на бензин у РФ побили нові рекорди, показавши найбільший тижневий стрибок щонайменше за останні 20 років на тлі нової хвилі українських ударів по НПЗ.
Середня вартість літра бензину підскочила до 72,38 рубля, а дизельного пального - до 84,84 рубля. Загалом із початку 2026 року Україна завдала понад 50 ударів по російських нафтопереробних об'єктах.
Ситуація погіршилася на початку липня, коли Новоросійськ повністю залишився без бензину, а заправитися стало можливо лише за спеціальними паливними картками для службового транспорту юридичних осіб. Через величезні черги та паніку серед водіїв на місцевих АЗС почали чергувати загони поліції та волонтерів.