Кілометрові черги за пальним у Росії вже видно з космосу, - ЗМІ

Масштабний дефіцит пального в Росії досяг таких обсягів, що величезні черги автомобілів на заправках зафіксували навіть на супутникових знімках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BBC News (Російська служба).

Паливна криза на знімках із космосу

Служба верифікації BBC Verify виявила кілометрову чергу до автозаправної станції "Роснафти" біля селища Атамановка в Забайкальському краї на супутниковому знімку Airbus, зробленому вранці 3 липня.

Експерт зі супутникових даних Пол Браун підтвердив, що на зображенні чітко видно скупчення транспорту перед АЗС.

Раніше у мережі опублікували відео з цієї ж локації за 2 липня. На ньому зафіксовано автомобільну чергу завдовжки близько 4,5 км, яка складалася щонайменше з 635 автомобілів.

Фото: дефіцит бензину в Росії зафіксував супутник (t.me/bbcrussian)

Дефіцит охопив понад десяток регіонів

На сьогодні журналісти верифікували відеозаписи аналогічних черг на заправках уже в 13 регіонах Росії, включно з Москвою та Московською областю.

Через погіршення ситуації з пальним у деяких суб'єктах РФ до охорони порядку на автозаправних станціях почали залучати силовиків і громадські формування. Зокрема, для контролю за чергами залучають наряди поліції, козаків, представників організації "Руска Община".