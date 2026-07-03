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Кілометрові черги за пальним у Росії вже видно з космосу, - ЗМІ

22:05 03.07.2026 Пт
2 хв
Біля АЗС чергують силовики, а водії стоять годинами
aimg Сергій Козачук
Кілометрові черги за пальним у Росії вже видно з космосу, - ЗМІ Фото: дефіцит бензину в Росії зафіксував супутник (Getty Images)
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Масштабний дефіцит пального в Росії досяг таких обсягів, що величезні черги автомобілів на заправках зафіксували навіть на супутникових знімках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BBC News (Російська служба).

Паливна криза на знімках із космосу

Служба верифікації BBC Verify виявила кілометрову чергу до автозаправної станції "Роснафти" біля селища Атамановка в Забайкальському краї на супутниковому знімку Airbus, зробленому вранці 3 липня.

Експерт зі супутникових даних Пол Браун підтвердив, що на зображенні чітко видно скупчення транспорту перед АЗС.

Раніше у мережі опублікували відео з цієї ж локації за 2 липня. На ньому зафіксовано автомобільну чергу завдовжки близько 4,5 км, яка складалася щонайменше з 635 автомобілів.

Кілометрові черги за пальним у Росії вже видно з космосу, - ЗМІФото: дефіцит бензину в Росії зафіксував супутник (t.me/bbcrussian)

Дефіцит охопив понад десяток регіонів

На сьогодні журналісти верифікували відеозаписи аналогічних черг на заправках уже в 13 регіонах Росії, включно з Москвою та Московською областю.

Через погіршення ситуації з пальним у деяких суб'єктах РФ до охорони порядку на автозаправних станціях почали залучати силовиків і громадські формування. Зокрема, для контролю за чергами залучають наряди поліції, козаків, представників організації "Руска Община".

Паливна криза в Росії

Масштабний дефіцит автомобільного пального в Росії почав стрімко загострюватися наприкінці червня та на початку липня 2026 року. Проблеми з бензином і дизелем охопили понад десяток регіонів країни, змусивши місцеву владу залучати силовиків для контролю порядку біля заправок.

У червні російський диктатор Володимир Путін публічно визнав певний дефіцит пального в РФ, заявивши, що удари Сил оборони України по критичній інфраструктурі створюють проблеми. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму запасу пального залишалося лише на кілька днів при місячній потребі в 70 тисяч тонн.

Вже за кілька днів роздрібні ціни на бензин у РФ побили нові рекорди, показавши найбільший тижневий стрибок щонайменше за останні 20 років на тлі нової хвилі українських ударів по НПЗ.

Середня вартість літра бензину підскочила до 72,38 рубля, а дизельного пального - до 84,84 рубля. Загалом із початку 2026 року Україна завдала понад 50 ударів по російських нафтопереробних об'єктах.

Ситуація погіршилася на початку липня, коли Новоросійськ повністю залишився без бензину, а заправитися стало можливо лише за спеціальними паливними картками для службового транспорту юридичних осіб. Через величезні черги та паніку серед водіїв на місцевих АЗС почали чергувати загони поліції та волонтерів.

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Бензин Російська Федерація Паливо АЗС дефицит бензина
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