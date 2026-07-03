Новоросійськ залишився без бензину, а на АЗС почала чергувати поліція
У російському Новоросійську на автозаправних станціях повністю зник бензин, а дизельне пальне залишилося в обмеженій кількості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання 93.RU.
Як повідомили в муніципальному центрі управління міста, заправитися в Новоросійську наразі можна лише за паливними картками. Проте скористатися ними дозволено тільки службовому транспорту підприємців та юридичних осіб, які мають спеціальні договори з оператором АЗС.
Звичайний бензин для цивільних автомобілів на станціях повністю відсутній. Дизельне паливо ще є в наявності, але його видають в обмеженій кількості та лише на восьми заправках міста.
Ситуація в Новоросійську різко погіршилася після того, як пальне перестали відпускати в окупованому Криму. За словами місцевих жителів, водії з півострова масово кинулися заправлятися до сусідніх російських регіонів і буквально заполонили місцеві АЗС.
Через паливний ажіотаж у сусідній Анапі на заправках запровадили особливий режим. Там почали чергувати поліцейські, чиновники та волонтери.
Вони контролюють черги, намагаються запобігти бійкам за пальне і забороняють людям наливати його у каністри. У мерії Анапи такі заходи назвали "оптимізацією роботи АЗС".
Нагадуємо, російський диктатор Володимир Путін визнав наявність проблем із постачанням пального, але заявив при цьому, що вони нібито "не є критичними".
РБК-Україна також повідомляло, що ціни на бензин у країні-агресорці б'ють нові рекорди, а черги на АЗС стрімко охоплюють майже всю Росію.