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Новоросійськ залишився без бензину, а на АЗС почала чергувати поліція

11:43 03.07.2026 Пт
2 хв
Поліцейських з волонтерами на заправках називають "оптимізацією роботи АЗС"
aimg Валерій Ульяненко
Новоросійськ залишився без бензину, а на АЗС почала чергувати поліція Фото: черга на АЗС "Роснефти" в Росії (Getty Images)
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У російському Новоросійську на автозаправних станціях повністю зник бензин, а дизельне пальне залишилося в обмеженій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання 93.RU.

Як повідомили в муніципальному центрі управління міста, заправитися в Новоросійську наразі можна лише за паливними картками. Проте скористатися ними дозволено тільки службовому транспорту підприємців та юридичних осіб, які мають спеціальні договори з оператором АЗС.

Звичайний бензин для цивільних автомобілів на станціях повністю відсутній. Дизельне паливо ще є в наявності, але його видають в обмеженій кількості та лише на восьми заправках міста.

Ситуація в Новоросійську різко погіршилася після того, як пальне перестали відпускати в окупованому Криму. За словами місцевих жителів, водії з півострова масово кинулися заправлятися до сусідніх російських регіонів і буквально заполонили місцеві АЗС.

Через паливний ажіотаж у сусідній Анапі на заправках запровадили особливий режим. Там почали чергувати поліцейські, чиновники та волонтери.

Вони контролюють черги, намагаються запобігти бійкам за пальне і забороняють людям наливати його у каністри. У мерії Анапи такі заходи назвали "оптимізацією роботи АЗС".

Нагадуємо, російський диктатор Володимир Путін визнав наявність проблем із постачанням пального, але заявив при цьому, що вони нібито "не є критичними".

РБК-Україна також повідомляло, що ціни на бензин у країні-агресорці б'ють нові рекорди, а черги на АЗС стрімко охоплюють майже всю Росію.

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