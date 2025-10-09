Kill-зону для окупантів розширено: FPV-дрон знищив КАМАЗ ворога в Кураховому (відео)

Підрозділ безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ - SKY STRIKE Unit - за допомогою FPV потрапив у Курахове та знищив ворожий військовий КАМАЗ.

Згідно з повідомленням, дронарі зуміли подолати понад 40 км та обійти дію ворожих засобів РЕБ.

“Оборонці Покровська розширюють kill-зону для окупантів. Уражаємо ворога не лише на підступах до Покровська, а й в глибокому тилу”, - зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Також оборонці Покровська розповіли, що наразі у їхній смузі відповідальності радіус постійної kill-зони для окупантів складає 15-20 км.

“Щодня оборонці Покровська завдають по росіянах до 300 ударів лише за допомогою “скидів”, FPV та “бомберів”, - додали військові.