UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Kill-зону для окупантів розширено: FPV-дрон знищив КАМАЗ ворога в Кураховому (відео)

Фото: військові знищили ворожий КАМАЗ в Кураховому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові успішно знищили ворожий КАМАЗ у Кураховому за допомогою FPV-дрона. Безпілотник подолав понад 40 км та обійшов засоби РЕБ противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підрозділу безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ.

Підрозділ безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ - SKY STRIKE Unit - за допомогою FPV потрапив у Курахове та знищив ворожий військовий КАМАЗ.

Згідно з повідомленням, дронарі зуміли подолати понад 40 км та обійти дію ворожих засобів РЕБ.

 

“Оборонці Покровська розширюють kill-зону для окупантів. Уражаємо ворога не лише на підступах до Покровська, а й в глибокому тилу”, - зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Також оборонці Покровська розповіли, що наразі у їхній смузі відповідальності радіус постійної kill-зони для окупантів складає 15-20 км.

“Щодня оборонці Покровська завдають по росіянах до 300 ударів лише за допомогою “скидів”, FPV та “бомберів”, - додали військові.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень.

Найбільше, як і до цього, ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках. Там протягом минулої доби було зафіксовано майже половину від всіх штурмів.

Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Протягом минулої доби російські війська зазнали значних втрат - знищено 1020 окупантів.

Українські захисники також знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, а також 328 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти