Kill-зону для окупантів розширено: FPV-дрон знищив КАМАЗ ворога в Кураховому (відео)
Українські військові успішно знищили ворожий КАМАЗ у Кураховому за допомогою FPV-дрона. Безпілотник подолав понад 40 км та обійшов засоби РЕБ противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підрозділу безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ.
Підрозділ безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ - SKY STRIKE Unit - за допомогою FPV потрапив у Курахове та знищив ворожий військовий КАМАЗ.
Згідно з повідомленням, дронарі зуміли подолати понад 40 км та обійти дію ворожих засобів РЕБ.
“Оборонці Покровська розширюють kill-зону для окупантів. Уражаємо ворога не лише на підступах до Покровська, а й в глибокому тилу”, - зазначили у 7 корпусі ДШВ.
Також оборонці Покровська розповіли, що наразі у їхній смузі відповідальності радіус постійної kill-зони для окупантів складає 15-20 км.
“Щодня оборонці Покровська завдають по росіянах до 300 ударів лише за допомогою “скидів”, FPV та “бомберів”, - додали військові.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень.
Найбільше, як і до цього, ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках. Там протягом минулої доби було зафіксовано майже половину від всіх штурмів.
Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Протягом минулої доби російські війська зазнали значних втрат - знищено 1020 окупантів.
Українські захисники також знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, а також 328 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки ворога.