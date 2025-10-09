Kill-зона для оккупантов расширена: FPV-дрон уничтожил КАМАЗ врага в Курахово (видео)
Украинские военные успешно уничтожили вражеский КАМАЗ в Курахово с помощью FPV-дрона. Беспилотник преодолел более 40 км и обошел средства РЭБ противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление подразделения беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ.
Подразделение беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ - SKY STRIKE Unit - с помощью FPV попало в Курахово и уничтожило вражеский военный КАМАЗ.
Согласно сообщению, дронари сумели преодолеть более 40 км и обойти действие вражеских средств РЭБ.
"Защитники Покровска расширяют kill-зону для оккупантов. Поражаем врага не только на подступах к Покровску, но и в глубоком тылу", - отметили в 7 корпусе ДШВ.
Также защитники Покровска рассказали, что сейчас в их полосе ответственности радиус постоянной kill-зоны для оккупантов составляет 15-20 км.
"Ежедневно защитники Покровска наносят по россиянам до 300 ударов только с помощью "сбросов", FPV и "бомберов", - добавили военные.
Ситуация на фронте
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте состоялось более 200 боевых столкновений.
Больше всего, как и до этого, враг давит на Покровском и Александровском направлениях. Там за прошедшие сутки было зафиксировано почти половину от всех штурмов.
Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.
За прошедшие сутки российские войска понесли значительные потери - уничтожено 1020 оккупантов.
Украинские защитники также обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, а также 328 беспилотников оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники врага.