Kill-зона для оккупантов расширена: FPV-дрон уничтожил КАМАЗ врага в Курахово (видео)

Украинские военные успешно уничтожили вражеский КАМАЗ в Курахово с помощью FPV-дрона. Беспилотник преодолел более 40 км и обошел средства РЭБ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление подразделения беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ.

Подразделение беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ - SKY STRIKE Unit - с помощью FPV попало в Курахово и уничтожило вражеский военный КАМАЗ.

Согласно сообщению, дронари сумели преодолеть более 40 км и обойти действие вражеских средств РЭБ.

"Защитники Покровска расширяют kill-зону для оккупантов. Поражаем врага не только на подступах к Покровску, но и в глубоком тылу", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Также защитники Покровска рассказали, что сейчас в их полосе ответственности радиус постоянной kill-зоны для оккупантов составляет 15-20 км.

"Ежедневно защитники Покровска наносят по россиянам до 300 ударов только с помощью "сбросов", FPV и "бомберов", - добавили военные.