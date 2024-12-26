У кількох регіонах України оголосили "жовтий рівень" небезпеки через туман

"Вранці та в першій половині дня 27 грудня у північних регіонах, Києві та Київській області, а також у Карпатах очікується густий туман із видимістю 200–500 метрів", - повідомили рятувальники.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через погіршення погодних умов оголошено I рівень небезпеки, який ще називають "жовтий".

"Погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, тому закликаємо водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними", - додали в ДСНС.